Pilav yapmak için ıslattığınız pirinçlerin mucizesi. Pirinç suyunu çöpe değil saksıya dökün

Pirinç yıkama suyu, evdeki bitkiler için mükemmel bir besin kaynağı olabileceği ortaya çıktı. Bu suyu dökmeden önce, bitkilerinize nasıl fayda sağlayabileceğini göz önünde bulundurmanız önerildi.

1 /10 Pirinçler su içinde bekletildiğinde, içerdikleri vitamin ve mineralleri suya salarlar. 2 /10 Pirinç, çinko, demir, kalsiyum, potasyum ve fosfor gibi değerli mineraller açısından zengindir ve bu bileşenlerin çoğu yıkama veya pişirme sırasında suda kalır. 3 /10 Bu besleyici suyu bitkilerinize verdiğinizde, kökler aracılığıyla doğrudan emilir. 4 /10 Pirinç suyu, bitkiler için güçlü bir canlandırıcıdır ve kimyasal gübrelerden çok daha pratik ve güvenli bir alternatiftir. 5 /10 Ayrıca, pirinç nişasta bakımından zengindir ve suya çözünen nişasta, bitkilerinizin fotosentez dahil tüm yaşamsal işlevlerini destekleyen enerji sağlar. 6 /10 Kış aylarında, güneş ışığından yeterince faydalanamayan bitkiler için pirinç suyuyla sulamak, onlara ihtiyaç duydukları canlılığı kazandırır ve faydalı bakterilerin oluşumunu teşvik eder. 7 /10 Bu yararlı bakteriler, bitkinizin zararlı mikroorganizmalara karşı korunmasına ve onlarla savaşmasına yardımcı olur. 8 /10 Ayrıca, pirinç suyunu bitkilerinizin yapraklarına sıkarsanız, yapraklarda besin birikimini artırarak onların daha parlak ve canlı görünmelerini sağlayabilirsiniz. 9 /10 Eğer makarnanızı tuzsuz ve yağsız pişiriyorsanız, o suyu da bitkileriniz için kullanabilirsiniz; 10 /10 Bitkileriniz kökleri aracılığıyla bu zengin bileşimi doğrudan alacaktır.