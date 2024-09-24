Pilot Aster'in 61 yıllık hayatı başarılarla dolu

Bursa'daki uçak kazasında hayatını kaybeden öğretmen pilot Ünal Aster'in film gibi hayat hikayesi ortaya çıktı. Aster'in hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem de sanatçı olduğu öğrenildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden öğretmen pilot Ünal Aster (61), ardında tıp, spor, sanat ve havacılık sevdasıyla dolu bir hayat bıraktı. 61 yıllık hayatına aletli jimnastikte 4 Avrupa Şampiyonluğu, Go-Kart yarışlarında 2 dünya 3'üncülüğü sığdıran, Moskova Sanat Akademisi'nde piyano ve bale eğitimi alan Aster, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde balet olarak birçok temsilde sahne aldı. Aynı zamanda veteriner hekim olan ve 'Doğum Hastalıkları ve Genel Cerrahi' alanında uzmanlığı bulunan Ünal Aster, 2 oğlunun sezaryenle doğumunu da kendisi gerçekleştirdi.

PİSTİN YANINDA ARAZİYE DÜŞTÜ

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında Bursa Yenişehir Havalimanı apronunda meydana geldi. Öğretmen pilot Ünal Aster ile öğretmen pilot adayı Emir Gülal Nalcı’nın (42) iniş-kalkış çalışması yaptığı, Fenix Havacılık’a ait TC-UDI kuyruk numaralı eğitim uçağı, kalkıştan kısa süre sonra pistin yanındaki boş araziye düştü. Uçağın parçaları piste ve araziye yayılırken, Ünal Aster ile Emir Gülal Nalcı, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kaza kırım ekibi ilçeye gelip, eğitim uçağının enkazında incelemelerde bulundu. Kazanın nedeni hazırlanacak raporla ortaya çıkacak.

TÜRK OLDUĞU İÇİN PİLOT OLMASINA İZİN VERİLMEDİ

1995 yılında pilotaj eğitimlerine başlayan ve 32 yıldır pilotluk yapan Ünal Aster, ardında 1'i Tıp Fakültesi öğrencisi 2 çocuğunun yanı sıra tıp, spor, sanat ve havacılık sevdasıyla dolu bir hayat bıraktı. 1963 yılında Bulgaristan’ın Razgrad şehrinde dünyaya gelen Ünal Aster’in havacılık sevdası henüz lise yıllarındayken başladı. Sınavları kazanmasına rağmen Türk olduğu için pilot olmasına izin verilmeyen Aster, veteriner hekim oldu, Doğum Hastalıkları Genel Cerrahi alanında ise uzmanlık yaptı.

PİLOTLUK KARİYERİNE ZİRAİ İLAÇLAMA UÇAKLARIYLA BAŞLADI

Tıp, spor ve sanatla doldurduğu hayatında gökyüzü aşkı dinmeyen Ünal Aster, 1995 yılında pilotaj eğitimlerine başladı. 4 yıllık eğitimi 1 yılda tamamlayan Aster, pilotluktaki ilk kariyerine ise zirai ilaçlama uçaklarıyla başladı. Çeşitli uçuş okullarında öğretmenlik yapan ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde de ders veren Ünal Aster, 10 yıl boyunca çeşitli hava yolu şirketlerinin yolcu ve kargo uçaklarının kaptan pilotluğunu yürüttü. Tekrar uçuş eğitmenliğine dönen Aster, çeşitli uçuş okullarında öğrenci yetiştiriyordu. Demo ve akrobasi pilotluğu ile öğretmenliği de yapan Ünal Aster, SOLOTÜRK’ün kurucusu 1’inci Gösteri Pilotu Binbaşı Murat Keleş ile de aynı özel havacılık şirketinde öğretmenlik yaptı.