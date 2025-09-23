Pınar Altuğ ‘öldü’ yalanına karşı harekete geçti: Tazminatı bakın ne yapacak?

Sosyal medyada Pınar Altuğ hakkında ‘öldü’ iddiaları hızla yayılmıştı. Altuğ, bu asılsız haberlere karşı dava açıp, haberlerin erişimini ve yorumlarını engelledi. Ünlü oyuncu ve sunucu kazandığı tazminatı ihtiyaç sahiplerine bağışlayacağını duyurdu.

"Çocuklar Duymasın" dizisindeki Meltem rolüyle tanınan oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ hakkında son dönemde ortaya atılan ‘öldü’ söylentileri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Arama motorlarında ‘Pınar Altuğ öldü mü?’ sorusu en çok arananlar arasına girdi.

“ALDIĞIM TELEFONLARIN HADDİ HESABI YOK”

Altuğ, asılsız haberleri yalanlayarak Instagram’dan şu açıklamayı yaptı: “TikTok üzerinden yayın yapan bir magazin sayfası, benim bir trafik kazası sonucu hayatımı kaybettiğime dair kurgulu bir haber yapmış. Ailem, eşim, dostum, sevenlerim…

Dünden beri aldığım telefonların haddi hesabı yok. Haklarında gereken hukuki işlemleri başlatacağız. Gayet iyiyim, son derece sağlıklıyım.”

“ÖLDÜ” YALANINI MAHKEMEYE TAŞIDI

Ünlü oyuncu, bu iddialara karşı hukuki adım attı. Asılsız haberlere dava açan Pınar Altuğ, son gelişmeleri paylaştı.

Altuğ, dava sürecini, erişim ve yorum yasağını, tazminatın ihtiyaç sahiplerine bağışlanacağını açıkladı.

“Şu anda erişim yasağı geldi hepsine. Hiçbir yerde haberi göremezsiniz. Yorum yasağı geldi. Şimdi tazminatı gelecek. Çok güzel olacak.

O gelen parayı da ihtiyacı olan birine yollarız elbette” dedi.

PINAR ALTUĞ KİMDİR?

Oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, 2 Eylül 1974’te İstanbul’da doğdu.

En çok “Çocuklar Duymasın” dizisindeki Meltem rolüyle tanındı.

2000’li yıllarda başlayan dizi, geniş kitlelerce sevildi ve Altuğ’u üne kavuşturdu.

Ayrıca çeşitli TV programlarında sunuculuk yaptı, reklamlarda yer aldı. Sosyal medyada aktif, özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor.

2008’de Yağmur Atacan’la evlendi, bir kızı var.

