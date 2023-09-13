Pınar Deniz'in oyunculuğuna övgü yağdı. 'Yargı'dan ağlatan fragman

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yargı dizisi, sezon finaliyle ekranlara damga vurmuştu.

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Şükran Ovalı, Uğur Polat, Hüseyin Avni Danyal gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin yeni sezon tanıtımı geldi.

YARGI'NIN YENI SEZONUNDA NELER OLACAK?

Yargı dizisinin yayınlanan yeni sezon tanıtımında Ilgaz, Ceylin’le yüzleşiyor. Ceylin’in “Dokunma bana, sen öldün. Sen ölmüştün, ben senin mezarına gittim” sözleri, izleyenlerin yüreğini dağladı. Pınar Deniz'in oyunculuğuna sosyal medyada övgü yağdı.

YARGI YENI SEZON NE ZAMAN?

Sezon finaliyle büyük ses getiren Yargı dizisinin yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Yargı, uzun bir aradan sonra 24 Eylül Pazar günü yeni sezonun ilk bölümüyle ekranda olacak.