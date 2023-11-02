Pınar Deniz'e Latin Amerika’dan ödül. Teşekkür videosu yayınladı

Pınar Deniz, Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteri ile Latin Amerika'nın Emmy Ödülleri olarak bilinen Produ Ödülleri'nde 'Yabancı Dilde En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

Serpil Demir
Pınar Deniz'e Latin Amerika’dan ödül. Teşekkür videosu yayınladı

Latin Amerika ve İspanya'yı kapsayan, İspanyolca yayıncılık dünyasının en büyük ödülleri olan Produ Ödülleri 1 Kasım'da gerçekleştirilen ödül töreni ile sahiplerini buldu. Yabancı Dilde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanan Pınar Deniz, ödül törenine bir teşekkür videosu ile katıldı.

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Kanal D'de üçüncü sezonu ile ekrana gelen Yargı; Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun yanı sıra Latin Amerika'da da çok büyük ilgi görerek hem seyircilerin hem de eleştirmenlerin favorisi olmuş; uluslararası bir fenomene dönüşmüştü. Aldığı ödülün ardından bir teşekkür videosu gönderen Deniz, "Bu güzel ödül için teşekkür ediyoruz. Dizimizin bu kadar büyük bir ilgiyle Latin Amerika'da takip ediliyor olması beni çok mutlu ediyor. Sizi seviyoruz" dedi.

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Yargı, geçtiğimiz ay açıklanan Amerikan Televizyon Akademisi'nin verdiği Uluslararası Emmy Ödüllerinde de 'En İyi Telenovella' kategorisinde aday gösterilen Türkiye'den tek yapım olmuştu.

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