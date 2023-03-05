5 Mart 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Pınar Karşıyaka Bursa'da galip

Pınar Karşıyaka Bursa'da TOFAŞ'ı yenmeyi başardı

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 19:08
Takip Et

Pınar Karşıyaka TOFAŞ'ı yendi

Pınar Karşıyaka Bursa'da galip
+
Aa
-

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Pınar Karşıyaka, TOFAŞ'ı 86-81 mağlup etti.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Erhan Gürsel

TOFAŞ: Berke Büyüktuncel 14, Ennis 11, Toure 12, Gray 16, Milaknis 12, Emre Tanışan, Özgür Cengiz 3, Tevfik Akdamar, Berk Uğurlu 5, Tolga Geçim 6, Ege Demir 2

Pınar Karşıyaka: Mccollum 13, Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı 2, Angola 17, Vittorio Brown 11, Jaylon Brown 9, Berkan Durmaz 4, Kuzminskas 22, Kenan Sipahi 8

1. Periyot: 21-19

Devre: 42-48

3. Periyot: 61-69

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kamu hastanelerinin başhekimleri bir araya geldi
1
﻿Kamu hastanelerinin başhekimleri bir araya geldi
﻿Kamu hastanelerinin başhekimleri bir araya geldi
﻿İzmir'de tüm Türkiye'yi tedirgin eden görüntü
2
﻿İzmir'de tüm Türkiye'yi tedirgin eden görüntü
﻿İzmir'de tüm Türkiye'yi tedirgin eden görüntü
﻿Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
3
﻿Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
﻿Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
﻿İYİ Parti lideri Meral Akşener reklam arasında Ersan Şen’i aradı
4
﻿İYİ Parti lideri Meral Akşener reklam arasında Ersan Şen’i aradı
﻿İYİ Parti lideri Meral Akşener reklam arasında Ersan Şen’i aradı
﻿Kayseri'de feci kaza: Yanan tırın sürücüsünü polis kurtardı
5
﻿Kayseri'de feci kaza: Yanan tırın sürücüsünü polis kurtardı
﻿Kayseri'de feci kaza: Yanan tırın sürücüsünü polis kurtardı
﻿Bir yılda 12 kez rapor aldı işinden oldu
6
﻿Bir yılda 12 kez rapor aldı işinden oldu
﻿Bir yılda 12 kez rapor aldı işinden oldu
﻿İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş istifa etti
7
﻿İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş istifa etti
﻿İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş istifa etti
﻿Sevilla'nın umudu Fenerbahçe
﻿Sevilla'nın umudu Fenerbahçe
﻿Sevilla'nın umudu Fenerbahçe
﻿Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, depremde ve tren kazasında yaşamını yitirenler için Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen törene katıldı
﻿Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, depremde ve tren kazasında yaşamını yitirenler için Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen törene katıldı
﻿Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, depremde ve tren kazasında yaşamını yitirenler için Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen törene katıldı
﻿Konyaspor tribünleri 'İstifa' diye inledi
﻿Konyaspor tribünleri 'İstifa' diye inledi
﻿Konyaspor tribünleri 'İstifa' diye inledi
﻿Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı  
﻿Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı  
﻿Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı  
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.