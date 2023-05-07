Pınar Sabancı 42 yaşında Oxford mezunu oldu

Neslihan ve Yalçın Sabancı'nın gelini, İlhan Sabancı'nın güzel eşi 3 çocuk annesi Pınar Sabancı, Oxford Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programı'nı bitirdi.

Gelin Sabancı, 42 yaşında mezun oldu…

"Hem kıpır kıpır, hem biraz buruk içim bugün..."

Mezuniyet töreninden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Sabancı, “Hem kıpır kıpır, hem biraz buruk içim bugün… Her veda hüzünlü elbet ama burada olmuş, bu duvarların arasında hayranı olduğum onlarca yazar, bilim insanı, düşünür ile aynı havayı solumuş olmanın mutluluğu, gururu ayrı… İyi ki...” notunu düştü.

Nazlı Sabancı'dan tebrik: Pınar wow!

Paylaşıma Arzu Sabancı, “Pınarcım seninle gurur duyuyoruz. Tebrikler, bravo” yorumunu yaparken, bir diğer gelin Nazlı Sabancıı ise “Pınar wow! Çok tebrik ediyoruz. Başarıların katlanarak artsın” mesajını bıraktı.