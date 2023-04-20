Pırasa üreticileri zor durumda: Tonlarca pırasa çöpe gitti

Samsun'un Bafra ilçesinde kış aylarının en faydalı sebzelerinden olan pırasa üreticilerinin yüzünü güldürmedi. Pırasa, sezon sonu ve bayram arifesi nedeniyle alıcı bulamayınca tonlarca pırasa çöpe atıldı.

Pırasa üreticileri zor durumda: Tonlarca pırasa çöpe gitti

Organize Sanayi Bölgesi Sedde Yolu kenarında bulunan boş bir alanda yığın halinde atılmış pırasalar gören vatandaşlar durumu zabıta ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri pırasaların kimin tarafından atıldığını araştırdı.

Pırasanın içerdiği antioksidan sayesinde birçok hastalığa kalkan olması sebebiyle adeta bir şifa kaynağı olduğunu belirten zabıta ekipleri, pırasanın bu şekilde israf edilmesinin üzücü olduğunu söyledi.

Pırasa üreticileri ise pazarlarda ve marketlerde kilosu 1-2 liradan satılan pırasanın maliyetinin altında kaldığını ve zarar ettiklerini ifade etti. Pırasanın hem güçlü bir idrar söktürücü hem de sindirim sistemini düzenleyen bir besin olduğunu vurgulayan üreticiler, tüketicilerden pırasaya daha fazla ilgi göstermelerini istedi.

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