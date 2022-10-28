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Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanına çıktı

Piri Reis Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. 

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 13:36
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Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanına çıktı

Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanına çıktı
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Üniversitenin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve “Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ölçütlerine İlişkin Senato Esasları”nın ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Elemanları alınacaktır

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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