Pirlo, Arda Güler'in eksiklerini açıkladı

Andrea Pirlo Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler için övgü dolu sözler söylerken geliştirmesi gereken yanlarını da açıkladı.

Pirlo, Arda Güler'in eksiklerini açıkladı

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, yayıncı kuruluşa Arda Güler'le ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İtalyan teknik adam, "Süper Lig'den Avrupa'da oynama potansiyeli olan oyuncular" yönünde gelen bir soruya, "Arda Güler, burada en öne çıkan isimlerden biri. Şampiyon prototipinde bir oyuncu diyebiliriz. En yukarıdaki seviyeye en yakın olabilecek oyunculardan biri. Kalitesi, oyun görüşü, tekniği, her şeyiyle çok önemli gelecek vaat eden bir oyuncu. Ama gelişmeye devam etmek zorunda. Her gün gelişimini sürdürmek zorunda. Doğru yönlendirmelerin yapılması gerekiyor bu tip oyunculara. Kendisi Avrupa hatta dünya seviyesine çıkabilecek yeteneğe ve bir oyuncu karakterine sahip diyebilirim." cevabını verdi.
İTALYA'DA ZORLUK YAŞAR

Pirlo, Arda Güler'in hangi ligde oynayabileceği yönündeki soruyu ise, "İspanya ilk akla geliyor. İtalya'da belki biraz zorluk yaşayabilir. Ama biraz daha fiziğini yukarıya çektiği zaman dünyanın her liginde gözü kapalı oynayabilecek bir oyuncu." diye yanıtladı.
Pirlo son olarak Arda Güler'e ne tavsiye edebileceğinin sorulması üzerine, "Fiziğinin üstüne çalışmalı. Bütün genel oyunun her yönüne daha fazla çalışmalı. Hem Arda için hem de tüm genç oyuncular için bunu söyleyebiliriz. 17-18 yaşlarında bu oyuncuların oynaması, fizyolojik gelişmelerini tamamlamamış olmaları. Bunları tamamlayıp, bir de üstüne sporcu fiziğini ekleyecekleri için bu gelişimleri çok önemli oluyor. Zaten futbol oynamayı bilen varsa, bir oyuncu futbol oynamayı biliyorsa her ligde oynar. Hiçbir lig sorun olmaz" açıklamasında bulundu.

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