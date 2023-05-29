Pirlo gerçeğini Süleyman Hurma açıkladı

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın, teknik direktör Andrea Pirlo ile ilgili sözleri akılları karıştırdı.

Pirlo gerçeğini Süleyman Hurma açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te başkan Süleyman Hurma, takımın başında 33 maçta görev alan teknik direktör Andrea Pirlo ile yolların ayrılması hakkında, "İlla kötü bir şey söylememizi bekliyor insanlar. Önümüzdeki sezon Pirlo hoca ile çalışmak istedik biz fakat hem Türkiye'den kendisine gelen teklifler hem de yurt dışından gelen teklifler bizim imkanlarımızı zaten çok aşıyor" dedi.

İtalyan çalıştırıcının kontratının hala devam ettiğin altını çizen Hurma, "Zaten tesis ve stadyum gibi ciddi bir sorunumuz var. O çalışan her insana bir sorun üretiyor. Ekonomik olarak da bizim verdiğimizin 5 katı paraya bile hayır dedi Pirlo bu sene. Tabi bu gelen teklifler de onu meşgul etmeye başladı. Bize düşen de son 3 hafta hem biz kendi planımızı yapalım hem de o kendi planını yapsın ve kendisine de izin verdik, hala fesih yapmadık kontratı bizimle. Ama biz temiz ayrılmayı bilmeyen bir toplumuz. Biri ile biri ayrılında mutlaka arkasından bir şeyler söylemek gerekiyor. Eğer söyleyecek bir şey yoksa, söylemek istemiyorsanız tuhaf bir durum ile karşılaşıyorsunuz. Artık bu işlerden de vazgeçmeli insanlar. Geçen sene Volkan hoca ile ayrılırken de aynı şey oldu. Niye ayrıldınız? Gayet mutluyuz, iyiyiz. İnşallah hepimiz için hep iyi olur" ifadelerini kullandı.

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