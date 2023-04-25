Pişkinliğin böylesi! Hem çaldı hem de gazetecilere gülerek el salladı...

Samsun’da bir caminin yardım kumbarasından para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan Buse Çetinkaya ile Gökhan Evin tutuklandı. Çetinkaya, adliyeden çıkarıldığı sırada gazetecilere gülerek el salladı.

Pişkinliğin böylesi! Hem çaldı hem de gazetecilere gülerek el salladı...

Olay, Samsun’un Atakum ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan Evin ve Buse Çetinkaya, Türkiş Camisi’ndeki yardım kumbarasından kullandıkları aparatla para çaldı. Cami görevlileri durumu fark ederek polise ihbarda bulundu. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Gökhan Evin ve Buse Çetinkaya yakalanarak gözaltına alındı.

GAZETECİLERE GÜLEREK EL SALLADI

Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Buse Çetinkaya, adliyeden çıkarıldığı sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere gülerek el salladı.

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(Kaynak: DHA)

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