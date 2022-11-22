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Pitbullu saldırıya uğradı...Kolları parçalandı, ölümden döndü

Bursa'da bir kişi, husumetlisi olduğu kişiye Pitbull cinsi köpekle saldırdı. Kızının doğum gününde saldırıya uğrayıp kolları parçalanan Erol Duran (46) 3 günlük yoğun bakım sürecinden sonra hayata tutundu. Duran, saldırı esnasında Pitbull cinsi köpeği camdan aşağıya attı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 23:53
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Pitbullu saldırıya uğradı...Kolları parçalandı, ölümden döndü

Pitbullu saldırıya uğradı...Kolları parçalandı, ölümden döndü
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İHA - Korkunç olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Vişne Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde yaşandı. İddiaya göre, Mehmet Ö. ailesel sorunlar nedeniyle arası açılan Erol Duran’la buluşmak istedi. Duran ise şehir dışından geldiğinde aralarındaki sorunu konuşmak için bu teklifi kabul etti. Fakat başına geleceklerden habersiz Duran, Mehmet Ö.’den gelen telefonla Vişne Caddesi üzerinde bulanan bir kafeye çağrıldı. Kafeye giden Duran, burada Mehmet Ö. yerine oğlu Eyüp Ö. ile karşılaştı. Eyüp Ö., Duran’ı babasının yanına götüreceğini söyleyerek kendisine eşlik etmesini istedi. Yine aynı cadde üzerinde bir işyerine götürülen Duran, karşısında Mehmet Ö. ve hiç tanımadığı bir arkadaşını gördü.

Pitbull cinsi köpeği üzerine saldılar

Duran’la kısa sürede sözlü tartışma yaşayan baba, oğul ve arkadaşı ile 46 yaşındaki 2 çocuk babasını darp etmeye başladı. Ardından saldırganlar iş yerinde sakladıkları Pitbull cinsi köpeği içeri soktular. Komut verdikleri köpeği Duran’ın üzerine saldılar. Saldırgan köpek Erol Duran’ın kollarını parçalasa da yaralı adam köpeği bulunduğu dükkanın camından atmayı başardı. Fakat bu kez de Eyüp Ö. dışarı çıkarak yasaklı ırk köpeği tekrar içeri aldı. Bileğindeki atar damarı kopan Duran, ilk fırsatta kendini dışarı atarak çevredekilerden yardım istedi. Çevredekileri gören saldırgan şahıslar olay yerinden köpekle kaçarken, Duran, kendisi için gelen ambulans ile en yakın hastaneye kaldırıldı.

Kızının doğum gününde 3 gün hayat mücadelesi veren Duran, olay yerinden kaçan ve 13 suç kaydı bulunan Mehmet Ö.’nün yakalanıp ceza almasını istiyor.
Ölümden döndüğünü belirten Duran, “ Mehmet Ö. ben şehir dışındayken ailevi problemleri olduğu için eşiyle evime geldi. Evimde problem çıkarınca eşim de beni aradı. Kendisinin evimden çıkmasını istedim. Bana küfür ve tehditler savurdu. Bursa’ya geldiğimde beni konuşmak için kafeye çağırdı. Kafeye gittiğimde beni oğlu karşıladı. Oğlu beni babasının olduğu bir işyerine götürdü. Arkadaşıyla beni bekliyormuş. Daha sonra bana neden selam vermedin ? diyerek saldırmaya başladılar. Kafamda sopa kırdılar, ardından kapıyı açtılar. Karşımda Pitbull cinsi köpek gördüm. Köpeğe bana saldırması için komut verdiler. Köpekle mücadele ederken beni yere yatırıp öldürmeye teşebbüs ettiler. Kollarım parçalandı. Bir şekilde kendimi dışarı atıp çevredekilerden yardım almayı başardım. En kısa zamanda yakalanmalarını ve adalet karşısında hesap vermelerini istiyorum” dedi.

Şikayet sonrası Eyüp Ö. gözaltına alınırken, Mehmet Ö.'nün yakalanması için polis ekipleri soruşturmasını sürüyor.

Evinde tedavisi devam eden Erol Duran ise parçalanan kollarına haftada 2 kez pansuman yapılıyor.

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