Piyade Uzman Çavuş Görece şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Pençe Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde P. Uzm. Çvş. Ege Süleyman Görece’nin şehit olduğunu açıkladı.

KAYNAK: İHA
Piyade Uzman Çavuş Görece şehit oldu

MSB tarafından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 21 Temmuz 2023 tarihinde yaralanan kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Ege Süleyman Görece, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 10 Ağustos 2023 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz” denildi.

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