MSB duyurdu 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 şehit 3 yaralı'

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu 2 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, bölgede operasyonlar devam ediyor.

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı, şehit olan askerlerimizin isimlerini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 9 Ağustos 2023 tarihinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ve İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır." denildi.

BAŞSAĞLIĞI VE ACİL ŞİFA DİLEKLERİ

Bakanlık, yaralanan askerlerimizin tedavilerinin sürdüğünü belirtti. Açıklamada, "Yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız tedavilerinin yapılması maksadıyla derhal hastaneye sevk edilmişlerdir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.