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Tekirdağ’da 50 ton sahte şarap ele geçirildi

Tekirdağ’da bir işletmede izinsiz şarap üretimi tespit edilerek jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 55 ton sahte şarap ele geçirildi.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 12:29
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Piyasa değeri 1 milyon 650 bin TL olan 55 ton şarap ele geçirildi

Tekirdağ’da 50 ton sahte şarap ele geçirildi
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Tekirdağ’da jandarma ekipleri, piyasa değeri 1 milyon 650 bin TL olan 55 ton şarap ele geçirdi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri izinsiz şarap üretimine geçit vermedi.

Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesi'nde T.F.’ye ait işletmede Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM/İstihbarat Şube Müdürlüğü personeli ile yapılan arama neticesinde izinsiz üretimi yapılan piyasa değeri 1 milyon 650 bin TL 55 ton şarap tespit etti. 5 ton izinsiz üretilen şaraba el konulurken, olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alınarak jandarmaya götürüldü.


(Kaynak: İHA)

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