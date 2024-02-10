Piyasalarda gözler ABD enflasyonunda olacak

Geçen hafta merkez bankalarının sözleri ve makroekonomik veriler ön plandaydı. Şirketlerin karları da yüksekti. Bu da yatırımcıların risk iştahını artırdı.



Fed Başkanı Powell, faiz indirimlerinin geç olacağını söyledi. Diğer Fed yetkilileri de Powell’a katıldı. Bazıları enflasyonun düşmesi ve işsizliğin artması durumunda faiz indirebileceklerini belirtti. Bazıları ise daha fazla veri beklediklerini ve yıl sonuna kadar faizleri sabit tutacaklarını ifade etti. Bazıları da enflasyonun yükselmesi için sabır gösterilmesi gerektiğini vurguladı.



Para piyasaları Fed’in güvercin tutumunu azalttı. Fed’in mart ayında faiz indirmesi beklenmiyor.