Piyasalarda son durum

Mali endeks yüzde 1,08, hizmetler endeksi yüzde 0,67, sanayi endeksi yüzde 0,98 ve teknoloji endeksi yüzde 0,39 değer kazandı. BIST 30 endeksi ise yüzde 1,21'lik bir artışla 11.106,68 puandan kapanış yaptı.

Bugün en çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Tüpraş, Pegasus Hava Taşımacılığı, Ereğli Demir Çelik ve Koç Holding öne çıktı.

Altının uluslararası piyasalardaki ons fiyatı 2.330 dolar olarak kaydedildi. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 398 bin liradan tamamladı.

Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin basit getirisi yüzde 39,25, bileşik getirisi ise yüzde 43,10 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası, doların bugünkü efektif kuruna ilişkin alış fiyatını 32,2847 liradan, satış fiyatını ise 32,4140 lira olarak duyurdu. Uluslararası piyasalarda ise avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2840 ve dolar/yen paritesi 155,80 düzeyinde seyretti.

Londra Brent tipi ham petrol verileri açıklandı. Açıklanan son güncel verilerde petrol varil fiyatının 81.9 dolardan işlem görmekte olduğu bilgisi paylaşıldı.