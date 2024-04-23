Piyasaları gözü kulağı bu hafta TCMB'de. Faiz kararı perşembe günü açıklanacak

Kaynak: Haber Merkezi
Piyasaları gözü kulağı bu hafta TCMB'de. Faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 25 Nisan Perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Ekonomistlerin anketinden TCMB'nin faizi serbest tutacağına yönelik öngörü çıkmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 25 Nisan Perşembe günü saat 14.00 faiz kararını açıklanacak. Piyasaların gözü kulağı perşembe günü TCMB'den olacak.

TCMB bir önceki toplantıda yüzde 45 olan politika faizini 500 baz puan artırırak, yüzde 50'ye çıkarmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK toplantısı TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 25 Nisan günü toplanacak. Karar saat 14.00'te açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi yüzde 507ye çıkarılmıştı.

EKONOMİSTLERİN GÖRÜŞÜ FAİZ SABİT TUTULACAK

Politika faizi yıl sonu beklentilerinin medyanı yüzde 45...Faiz ise şu anda yüzde 50... Ekonomistler bu ay AA'nın finans bölümünün yaptığı ankette, faizin sabit tutulacağı yönünde görüş bildirmişlerdi.

Piyasa katılımcıları anketine göre ise üç ay sonrası için beklenti oranı yüzde 50. Gelecek 12 ay sonraki politika faizi beklentisi ise yüzde 39,96'dan yüzde 38,18 çıktı.

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