PKK destekçisi Arap aşiretleri, Türkiye'yi tehdit etti ve teröristbaşı Öcalan’ın serbest bırakılmasını istedi

Deyrizor'daki PKK destekçisi Arap aşiretleri, Türkiye'yi tehdit etti. “Öcalan’ı serbest bırakın o bir lider, başına birşey gelirse Türkiye’yi yakarız."

PKK destekçisi Arap aşiretleri, Türkiye'yi tehdit etti ve teröristbaşı Öcalan’ın serbest bırakılmasını istedi

Deyrizor’daki Arap aşiretleri Türkiye’yi hedef almaya devam ediyor. Sosyal medyadan paylaştıkları video kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Paylaştıkları videoda Türkiye’yi tehdit edip Abdullah Öcalan’ın serbest kalmasını istediler.

Arap aşiretleri video da; “Bu yaptığımız açıklama dünya geneline yaptığımız bir açıklama. Türkiye’yi uyarıp tehdit ediyoruz. Bunun için de tüm sorumluluğu üstleniyoruz. Liderin sağlığı ve güvenliğine bir zarar gelmesin. Birleşmiş milletleri Türkiye’ye müdahaleye davet ediyoruz, Dünya ülkelerini Türkiye’ye müdahaleye davet ediyoruz. İnsan hakları örgütlerini Türkiye’ye müdahaleye davet ediyoruz. Derhal Abdullah Öcalan'ı serbest bırakın. O bir lider o Başbakan Abdullah Öcalan. Ona zarar gelirse Türkiye’yi yakarız.” Açıklamalarında bulunuldu.

Olay sosyal medyada büyük tepki toplarken yetkililer ve siyasilerden videoyla alakalı henüz bir açıklama gelmedi.

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