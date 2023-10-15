YSP kongresinde bebek katili Öcalan’a özgürlük istediler. İsimler değişiyor terör seviciler değişmiyor

Editör: Serhat Ağa

Yeşil Sol Parti’nin bugün gerçekleştirilen 4. Olağan Kongresi’nde yine gündeme terör seviciler damga vurdu.

Kongre devam ederken sahne kenarından platforma çıkan yüzü kapalı iki terör örgütü sempatizanı ellerinde bebek katili ve PKK terör örgütü elebaşı olan Öcalan’ın paçavrasını açtı.

Kısa bir süre sahnede duran sempatizanlar daha sonra hızla sahneden inip platform arkasına doğru yöneldi. Paçavranın açıldığı esnada kongreye katılanlardan alkış ve ıslık sesleri de duyuldu.

BEBEK KATİLİNE ÖZGÜRLÜK İSTEDİ

Bu olaydan sonra ise platforma konuşma yapmak için Eş Genel Başkan Adayı Tuncer Bakırhan çıktı. Bakırhan yaptığı konuşmada skandal ifadelere imza atarken, bebek katili Abdullah Öcalan için özgürlük istedi.

Bakırhan konuşmasında, ‘‘her sosyalist, her muhalif, her feministin tecrite karşı mücadele etme zorunluluğu vardır. Tecrit sonlandırılmadan Türkiye’nin gerçek anlamda demokrasiye kavuşması mümkün değildir. Çözüm sürecinin başlatılmasında ve ilerlemesinde Öcalan’ın çabasına hepimiz şahidiz. Buradan tüm kamuoyuna sesleniyoruz. Öcalan’ın fiziki özgürlüğü sağlanmalıdır’’ dedi.