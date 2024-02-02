PKK hamisi İsveç’e NATO onayı Yunanistan’a yaradı. Yunanistan F-35'lere 8 milyar dolar Türkiye F-16'lara 23 milyar dolar ödeyecek

Türkiye, İsveç’in NATO üyeliğini terör örgütü PKK’nın hamiliğini yaptığı için uzun süre veto etmişti. Yapılan müzakereler sonrası Türkiye, İsveç’in üyeliğini onayladı. Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş sonrası NATO’ya üye olmak için başvuran İsveç için Meclis’te onaylanan anlaşma Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da onaylanarak Resmi Gazete’de yayınlandı.

F-16 SATIŞI İÇİN ABD’DEN ONAY ÇIKTI

İsveç NATO üyeliğinin onaylanması sonrası ABD Kongresi’nden de yeni bir karar çıktı. Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğini onaylaması için baskı yapan ABD yönetimi, F-16 satışı ve modernizasyonunu da bu şarta bağlamıştı. Türkiye’den çıkan karar sonrası Washington’dan F-16 satışı için onay çıktı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Kongre’ye yaptığı bildirimde Türkiye’ye 40 adet F-16 uçağı satışı ve 79 F-16 uçağının modernizasyonu ve ilgili ekipmanların satışı için onay verildiği açıklandı. Anlaşmanın maliyetinin ise yaklaşık 23 milyar dolar olduğu kaydedildi.

ABD’de yabancı ülkelere silah satışını onaylaması gereken komisyonlar, Türkiye’ye F-16 satışını onaylayacaklarını bildirdi.

YUNANİSTAN F-35’LERE 8 MİLYAR DOLAR ÖDEDİ

Türkiye’ye 23 milyar dolara F-16 satan ABD, Yunanistan’a ise 8 milyar dolara F-35 sattı. ABD’den Yunanistan’a 40 adet F-35 savaş uçağı satışı için onay çıktı. ABD Dışişleri Bakanlığı, satışla ilgili Kongre’ye bildirim yaptı. Yapılan açıklamada "Önerilen satış, Yunanistan'ın hava kuvvetlerini modernize etmesine, savunma kapasitesini geliştirmesine, bölgesel güvenliğin korunması için NATO misyonlarına katkıda bulunmasına, NATO müttefiklerini savunmasına ve ABD ile NATO kuvvetleriyle çalışmayı sürdürmesine yardımcı olacak” ifadeleri yer aldı.

Anlaşmanın maliyetinin yaklaşık 8,6 milyar dolar olacağı kaydedildi.