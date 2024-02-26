İsveç NATO'ya katılıyor. Macaristan onayladı

Kaynak: ntv.com.tr
İsveç NATO'ya katılıyor. Macaristan onayladı
Macaristan Parlamentosu İsveç'in NATO'ya üyeliğini onayladı.

Macaristan parlamentosu, İsveç'in NATO üyeliğini onayladı. İsveç, NATO'nun 32. üyesi oldu.

Oylama, tarihsel olarak tarafsız olan İsveç'in NATO'ya katılmak için başvurmasından yaklaşık iki yıl sonra üzün süredir devam eden belirsizliğe ve diplomatik çekişmelere son verdi.

Cuma günü İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile Macar mevkiidaşı Viktor Orbán arasında yapılan toplantıda kararı alınan oylama bugün Budapeşte'de gerçekleşti.

aa-20240226-33818838-33818837-macaristan-meclisi-isvecin-nato-uyeligini-oyluyor.jpgİki ülke liderleri farklılıklarını bir kenara bırakarak “Birbirleri için ölmeye hazır olduklarını” söyledi.

İki ülke ayrıca Macaristan'ın başkentinde gerçekleştirdikleri ortak basın toplantısında İsveç'in daha önce sattığı 14 adete ek olarak dört yeni Gripen uçağı satma sözü verdiği yeni bir askeri anlaşma imzaladı.

Türkiye, İsveç'in NATO başvurusuna geçen ay onay vererek Macaristan'ı son kararı alacak ülke konumunda bıraktı.

İsveç'in NATO'ya katılım başvurusu daha önce Türkiye ve Macaristan'ın itirazları üzerine ertelenmişti.

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