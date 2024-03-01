PKK Sempatizanı arkadaşının evinden hırsızlık yaparken yakalandı

Kaynak: DHA
PKK Sempatizanı arkadaşının evinden hırsızlık yaparken yakalandı
Kütahya'da, arkadaşının evinden yaklaşık 500 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çaldığı iddia edilen A.K. (26) isimli kadın, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin sosyal medya hesaplarından terörist başı Abdullah Öcalan ile ilgili paylaşımlarda bulunduğu tespit edilirken, evinde örgütsel materyaller ele geçirildi.

Sultanbağı Mahallesi'nde oturan H.Y. (26) isimli kadın, evinde sakladığı altın, ziynet eşyası ve bir miktar paranın çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan güvenlik kamerası incelemeleri ve saha araştırmaları sonucunda hırsızlık şüphelisinin H.Y.’nin arkadaşı A.K. (26) isimli kadın olduğu belirlendi. Şüphelinin adresine yapılan baskında çalınan yaklaşık 500 bin TL değerindeki 610 dolar nakit para, 6 adet bilezik, 1 adet altın kelepçe, 2 çeyrek altın, 1 tuğra ve 4 adet altın yüzük ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

PKK Sempatizanı Çıktı

Şüpheli A.K.'nın sosyal medya hesaplarının incelenmesi sonucunda terörist başı Abdullah Öcalan ve PKK ile ilgili paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı. Evinde yapılan aramalarda ele geçirilen örgütsel materyallere el koyan ekipler, gözaltına alınan A.K.'yı, terör soruşturması nedeniyle Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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