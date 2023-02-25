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PKK'lı terörist yakalandı yaptığı infazı itiraf etti

Terör örgütü PKK/KCK'nın talimatı ile silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığındaki 'Hebat Helat' kod adlı terörist Sıtkı Kurtoğlu, Şanlıurfa'da yakalandı. Terör örgütü mensubu, başka bir teröristi infaz ettiğini ve evin bahçesine gömdüğünü itiraf etti.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 07:19
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PKK'lı terörist yakalandı yaptığı infazı itiraf etti

PKK'lı terörist yakalandı yaptığı infazı itiraf etti
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DHA'nın haberine göre, polis ekiplerinin ortak çalışmasıyla 'Hebat Helat' kod adlı terörist Sıtkı Kurtoğlu'nun yakalanması için operasyon düzenlendi. 

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Gönen Mahallesi Karacurun mezrasında bulunan bir bağ evinde saklandığı ve örgüte 2005 yılında katıldığı tespit edilen PKK/KCK'lı terörist, bulunduğu ikamete yapılan operasyona ateşle karşılık verdi. 

Polis özel harekat timleri tarafından teslim olması yönünde çağrılar yapılan terörist, yaşanan çatışma sonrası yaralı olarak teslim oldu. Örgüt mensubunun üzerinde ve saklandığı ikamette yapılan aramada; 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet baretta marka tabanca, 2 adet tabancaya ait susturucu, 2 adet el bombası ve fişekler ele geçirildi.

YAPTIĞI İNFAZI İTİRAF ETTİ

Terörist Sıtkı Kurtoğlu yapılan sorgusunda ise bir cinayet ortaya çıktı. Teröristin polise verdiği ifadede birkaç ay önce beraberindeki 'Hogir' kod adlı PKK/KCK terör örgüt mensubuna eylem talimatı verdiğini açıkladı.

Kurtoğlu talimatı yerine getirmeyeceğini söylemesi üzerine bu örgüt mensubunu öldürdüğünü ve evin bahçesine gömdüğünü itiraf etti. 

Polis tarafından evin bahçesinde yapılan aramalarda toprağa gömülü halde çürümüş vaziyette teröristin cesedine ulaşıldı. Terörist Sıtkı Kurtoğlu'nun Şanlıurfa TEM Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor. 

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