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  • PKK’lı teröristler Macron’un partisi tarafından ağırlandı. Kendileri hâlâ sömürgeci olan Fransızlar ‘Türk emperyalizmi’

PKK’lı teröristler Macron’un partisi tarafından ağırlandı. Kendileri hâlâ sömürgeci olan Fransızlar ‘Türk emperyalizmi’ dedi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un partisi PKK/YPG’li teröristleri ağırladı. Teröristlerle görüşen Fransız milletvekili Sarah Tanzilli’nin “Türk emperyalizmi” demesi dikkat çekti. Fransız milletvekilinin sözleri, Fransa’nın sömürgeci yönetimini görmezden geldiğini ortaya koydu.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 13:06
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PKK’lı teröristler Macron’un partisi tarafından ağırlandı

PKK’lı teröristler Macron’un partisi tarafından ağırlandı. Kendileri hâlâ sömürgeci olan Fransızlar ‘Türk emperyalizmi’ dedi
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PKK’nın Suriye’deki uzantısı terör örgütü PYD/YPG/YPJ'ye, NATO müttefiki Fransa'dan yeni bir 'jest' geldi.

Oda TV’den Uğurcan Yardımoğlu’nun haberine göre, Fransa'nın Ortadoğu'da nüfuzunu kaybetmemeye yönelik ‘Kürt politikası’ uyarınca Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın milletvekilleri YPG’nin sözde sözcüsü Nuri Mehmad, YPJ’nin sözde sözcüsü Ruksan Mihemed ve 'Rojava'nın Fransa Temsilcisi' olarak tanınan PYD'li terörist Halid İsa'yı kabul etti.

Milletvekili Sarah Tanzilli, Twitter'da görüntülerini paylaştığı görüşmeyi 'heyecan verici' diye niteledi.

‘TÜRKİYE VE İRAN EMPERYALİZMİNE KARŞI KÜRT DEMOKRATİK VE FEMİNİST MODELİ’

Tanzilli, "Kürt demokratik ve feminist modelini, IŞİD'in dirilişini ve Türkiye ile İran emperyalizmlerine bağlı riskleri ele aldık" diye yazdı.

Fransız vekilin, Türkiye ve İran’ı‘emperyalist’ olarak nitelerken bunu gerekçelendirmemesi dikkat çekti.

NATO MÜTTEFİKİ FRANSA TERÖRİSTLERE MADALYA TAKMIŞTI

Daha önce Fransız-Kürt Girişimciler Birliği'nin (UEFK) organize ettiği Nevruz resepsiyonunda Fransız Senatosu'nda ağırlanan teröristler Mehmad ile Mihemed'e onur madalyası verilmişti.

Bunun üzerine Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu bakanlığa çağıran Türk Dışişleri, olayı 'en güçlü ifadelerle' kınamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı da "NATO üyesi Fransa’nın parlamentosunda eli kanlı PKK/YPG terör örgütünün temsilcilerinin ağırlanması, parlamentonun saygınlığına gölge düşürmüştür. Bu hareket müttefiklik ruhuna aykırı olduğu gibi NATO’nun terörle mücadelesinin de içini boşaltmaktadır" açıklamasını yapmıştı.

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