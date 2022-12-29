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PKK'lı teröristlerin katlettiği bebek ve çocuklar anısına Şırnak'a ikinci kütüphane kuruldu

PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırılarda hayatlarını kaybeden bebek ve çocukların anısına, Şırnak'taki bir anaokuluna daha "Şehit Bebek ve Çocuk Kütüphanesi" kazandırıldı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 16:16
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PKK'lı teröristlerin katlettiği bebek ve çocuklar anısına Şırnak'a ikinci kütüphane kuruldu

PKK'lı teröristlerin katlettiği bebek ve çocuklar anısına Şırnak'a ikinci kütüphane kuruldu
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AA'da yer alan habere göre, Yeşeren Gençlik Derneğince hazırlanan proje kapsamında, Vakıfkent Mahallesi Şehr-i Nuh Anaokulunda 16 Aralık'ta açılışı yapılan kütüphanenin ardından kentteki Yeni Mahalle Anaokulu'nda da kütüphane oluşturuldu.

Vali Osman Bilgin, kütüphanenin açılışında yaptığı konuşmada, şehit çocuklar adına kente kazandırılan kütüphanelerin hayırlı olmasını diledi.

"Terör örgütü bu bebek ve çocuklarımızı kalleşçe katletti. Bu isimlerin yaşatılması çok önemli. Geçmişini unutan milletler, devletler asla geleceklerini inşa edemezler. Biz geçmişle bağlarımızı güçlü kurmadığımız sürece ne günümüzü ne de geleceğimizi kurabiliriz." ifadelerini kullanan Bilgin, bu nedenle bu tür yapıları ve projeleri önemsediklerini belirtti.

Bilgin, Şırnak'ın artık kötü günleri geride bıraktığını, geleceğe güvenle bakan, sporla, kültürüyle ve son günlerde petrolü ile anılır bir kent olduğunu dile getirerek, bu kütüphanelerin kente kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Dernek Başkanı ve Proje Koordinatörü Hatice Atan da şehitleri unutmadıklarını, onların isimlerini yaşatmak için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Proje kapsamında yapılacak 7 kütüphaneden 2'ncisinin açılışını yaptıklarını anlatan Atan, bir ay içinde kalan 5 kütüphaneyi daha tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Kütüphanelerde kitapların yanı sıra bez bebeklerin de oyuncak raflarında yer aldığını dile getiren Atan, "Terör örgütünce katledilen bebek ve çocuklarımızın isimleri bizim için çok değerli. Terörün gerçek yüzünü de böylece herkese gösteriyoruz ve bu saldırıların unutulmamasını sağlıyoruz. Kütüphanelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Daha sonra Vali Bilgin ve açılışa katılan protokol üyelerince kütüphanenin açılışı yapıldı.

Açılış programına, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, İŞKUR İl Müdürü Sadık Bora, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kerem Tatar, İl Müftüsü Ahmet Dilek ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da katıldı.

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