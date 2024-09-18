PKK'lılara havalimanında özel hizmet iddiası: Teröristten çarpıcı itiraflar

Terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan PKK'li terörist dikkat çeken bilgiler verdi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Suriye'nin Tel Tamir bölgesinde PKK/YPG'nin sözde karargah sorumlusu olarak faaliyet yürüten “Zenda” kod adlı terörist Habibe Y., örgütten kaçmadan önce göğsündeki kist nedeniyle tedavi gördüğünü söyledi.

Habibe Y., bu süreçte Süleymaniye Havalimanı içinde PKK’ya ait yaralı evinde kaldığını söyledi.

Örgütün üst yönetimi tarafından tedavi için Ürdün'e gönderildiğini ifade eden terörist Habibe Y., pasaport işlemleri için Şam’a geldi. Rejim askerleri tarafından burada Habibe Y.’ye benzeyen bir sivilin kimliği üzerinden pasaport başvurusu yapıldı. 1 ay sonra pasaportunu alan Habibe Y., yine rejim vasıtasıyla Haseke’ye getirilip 3 ay burada bekletildi.

Fransa yine PKK'ya kucak açtı

MİT'ten PKK'ya Irak'ta operasyon

ABD HELİKOPTERİYLE GÖTÜRÜLDÜ

Haseke'de örgüt sorumlusunun ABD askerleriyle yaptığı görüşmeden sonra Habibe Y., Chinook tipi ABD helikopteriyle Süleymaniye Havalimanı’na götürüldü. Terörist, Ürdün’e uçana kadar burada PKK’ya ait yaralı evinde kaldığını söyledi. Teröristin, kaldığı yere dair verdiği koordinatlar, yaralı evinin Süleymaniye Havalimanı içinde olduğunu ortaya koydu. Habibe Y. buradan sivil havayolu ile Ürdün'e gitti. Başkent Amman'da Al-Khalidi Hastanesi'nde tedavi gören terörist, daha sonra tekrar sivil havayolu ile Süleymaniye'ye döndü.