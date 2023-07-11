PKK'nın para kasasına operasyon. Polis yoğun para trafiğine ulaştı

PKK'ya para transferi yaptığı tespit edilen bir kişi, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Polis, Sedat A.’nın, terör örgütü bağlantılı suçlardan kayıtları olan kişilerle arasında yoğun para trafiğine ulaştı.

PKK'nın para kasasına operasyon. Polis yoğun para trafiğine ulaştı

İHA'nın haberine göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce bölücü terör örgütü PKK'ya para aktaran bir kişi tespit edildi.

“Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet Etmek ve Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçuna yönelik yürütülen çalışmalarda, örgüt mensuplarına maddi yardımda bulunduğu ileri sürülen Sedat A. isimli şüphelinin ilk olarak banka hesap hareketleri mercek altına alındı.

Yapılan incelemelerde Sedat A.’nın, terör örgütü bağlantılı suçlardan kayıtları olan kişilerle arasında yoğun para trafiğine ulaşıldı. PKK/KCK üyeleri ile kirli para trafiği belgelenen söz konusu şüphelinin, ‘terör örgütü üyeliği” suçundan tutuklu ve hükümlü bulunan militanlara para havale ettiği de tespit edildi.

Zanlının yakalanması için bugün operasyon başlatıldı. Sedat A., Küçükçekmece ilçesinde belirlenen adrese yapılan operasyonda gözaltına alındı. PKK yanlısı şahsa ait dijital materyallere ve örgüt tarafından propaganda amacıyla kullanılan bez parçası ve renkli flamaya da el konuldu.

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