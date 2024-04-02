Pkk’nın şehit ettiği Bayat Beyi Hüseyin Alluş intikam bayrağıyla toprağa verildi. “Neden hep Arap’a ağlar öz gardaşım. Türkeli’nde ölen Türk insan mı değil?”

İnsansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen suikast, Irak Türkleri arasında infiale sebep oldu. Saldırıdan sonra ITC Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kifri ilçesindeki Beyatlı aşireti beylerinden Alluş’un İHA ile hedef alındığı terör saldırısının şiddetle kınandığı ve Türkmenleri doğrudan hedef aldığı vurgulanmıştı. Türkmen Cephesi’nin Irak Başbakanından saldırının soruşturulmasına yönelik yaptığı talebe henüz bir cevap verilmedi.

Irak vatandaşı Türk gazeteci Mustafa Kemal Yılmaz suikast girişiminden sonra konu hakkında kaleme aldığı bir yazısında 2023’ün Mart ayında ITC eski güvenlik dairesi başkanı Ahmet Tahir’in şehit edildiğini hatırlattıktan sonra konunun failleri ve Irak Türkmenlerinin içinde bulunduğu cendere hakkında “Iraklı yetkililer her ne kadar saldırıyı faili meçhul olarak göstermeye çalışsalar da saldırının kimler tarafından düzenlediği apaçık ortadadır. Kifri gibi sadece Türk ve Kürtlerin yaşadığı bir ilçede Türklerin yok olmasını, zayıflamasını isteyen sadece ve sadece bölücü terör örgütü PKK ve yandaşlarıdır. Daha günler öncesinde Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi (KYB) eski üyesi ve milletvekili olan ‘Ferhat Sengawe’ adındaki bir şahsın çıkıp, Türk milletine ve Kifri dahil Irak’ta yaşayan Türkmenlere hakaretlerde bulunmuş, Kifri’de Türkmenlerin yaşamadığını iddia etmiştir. Bu hadsiz açıklama sonrası dün şehit edilen Hüseyin Bayatlı’nın Hukukçu oğlu Ali Hüseyin Bayatlı’nın da aralarında bulunduğu Kifrili Türkmen akademisyen ve aydınlar bir araya gelerek açıklamada bulundu” diye yazdı.

Bayat Beyi dün Kifri’de Türkmeneli ve Türkmenler için "intikam" anlamına gelen siyah Türkmeneli bayrağına sarılarak toprağa verildi.

Türk Ocakları, sosyal medya platformu X’te “Bayat Türklerinin lideri Hüseyin Bayatlı Kifri (Türkmeneli)'de uğradığı bir drone saldırısı sonucu şehit düşmüştür. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Oğlu, değerli Ali Hüseyin Bayatlı ve aile efradına ve Irak Türklerine sabır ve başsağlığı diliyoruz” mesajıyla taziyelerini iletti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir kurumundan başsağlığı dahi yayınlanmaması pek çok kişinin tepkisine neden oldu. Kerkük Türkü, yazar, yönetmen ve gazeteci Reşat Salihi, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından Gazze’deki yaşananlar hakkında yapılan yazılı açıklamayı “Neden hep Arap’a ağlar öz gardaşım. Türkeli’nde ölen Türk insan mı değil?” notuyla paylaştı.