Türkmen lider Hüseyin Alluş’a Süleymaniye'de alçak saldırı

Kaynak: AA
Türkmen lider Hüseyin Alluş’a Süleymaniye'de alçak saldırı
Irak Türkmen Cephesi (ITC), Türkmen aşiret lideri Hüseyin Alluş’un Süleymaniye’de insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen terör saldırısında öldürüldüğünü belirterek, Irak Başbakanından saldırının soruşturulması talebinde bulundu.

ITC Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kifri ilçesindeki Beyatlı aşireti lideri Alluş’un İHA ile hedef alındığı terör saldırısının şiddetle kınandığı ve Türkmenleri doğrudan hedef aldığının altı çizildi.

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Bu saldırının aynı zamanda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamento seçimlerinin yaklaşmasıyla Kifri bileşenleri arasında güvenlik durumunu, istikrarı ve kardeşçe bir arada yaşamayı bozmaya yönelik tehlikeli bir gösterge olduğu ifade edildi.

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Irak Başbakanı ve IKBY yetkililerine Kifri ilçesinde güvenliğin sağlanması, terör örgütlerinin ortadan kaldırılması ve vatandaşların hayatlarının korunması için acil müdahalede bulunma çağrısında bulunulan açıklamada, faillerin cezalarını almak üzere adalete teslim edilmesinin önemi vurgulandı.

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Irak Türkmen Cephesi, Türkmen halkını savunmak için milli mücadelesini sürdüreceğini ve Türkmen davasına daha kararlı ve bağlı olacağını teyit etti. Ayrıca, Türkmen aşiret lideri Hüseyin Alluş’un ölümü nedeniyle başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

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Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Erşat Salihi ise insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirilen saldırının arkasında terör örgütü PKK’nın olduğunu açıkladı.

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Salihi, terör örgütünün bölgeden kovulması için Kürdistan Yurtseverler Birliği’ne ciddi dayanışma göstermeye çağırdı.

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Türkmen aşiret lideri Hüseyin Alluş’un ölümü, Irak’taki Türkmenlerin can güvenliği konusunda endişeleri artırmış durumda.

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