PKK'nın sığınağına hava destekli baskın

Kars’ta jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda sığınağa rastlanırken; yaşam malzemesi, örgütsel doküman ve patlayıcı malzeme yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
PKK'nın sığınağına hava destekli baskın

İHA'nın haberine göre, Kars İl Jandarma Komutanlığınca Kağızman kırsal alanında, hava destekli olarak Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi 2023/121 operasyonu düzenlendi.

Operasyonda tespit edilen 5 sığınak ve 2 gömü noktasında; çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ile 72 örgütsel doküman, el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan 5 büyük, 2 küçük tüp, patlayıcı tesirini artırmak maksadıyla kullanılan 5 kilo çivi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Jandarma ele geçirilen ve incelemeye elverişli malzemeler muhafaza altına alırken, diğer malzemeler Patlayıcı Madde İmha Timince patlatılarak imha edildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Örgüt mensuplarının faaliyetlerini deşifre edip engellemek, bölgemiz içerisinde barınmalarını önlemek maksadıyla, her türlü hava koşulunda, her türlü arazide operasyonlarımıza devam edeceğiz” denildi.

aw070256-01.jpg

aw070256-02.jpg

Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı. Beşiktaş'ın evlatlarına 'Sizi düşünmüyorum' diyen mi, 'Birlikte çalışacağız' diyen mi?
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı. Beşiktaş'ın evlatlarına 'Sizi düşünmüyorum' diyen mi, 'Birlikte çalışacağız' diyen mi?
MasterChef All Star 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 5 Kasım MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 5 Kasım MasterChef All Star’dan kim gitti?
CHP’nin armasından sökülen ok vatanın kalbine mi saplanacak?
CHP’nin armasından sökülen ok vatanın kalbine mi saplanacak?
MasterChef Barış kimdir? MasterChef All Star Barış Demir kaç yaşında nereli?
MasterChef Barış kimdir? MasterChef All Star Barış Demir kaç yaşında nereli?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
Son Haberler
Pınar Deniz yeni yaşını sette kutladı. "Savcı hanım mutlu seneler" Magazin
Pınar Deniz yeni yaşını sette kutladı. "Savcı hanım mutlu seneler"
Comanchero çetesinden yeni detaylar ortaya çıktı Gündem
Comanchero çetesinden yeni detaylar ortaya çıktı
En düşük emekli maaş ve asgari ücret için tek tek rakam verdi Ekonomi
En düşük emekli maaş ve asgari ücret için tek tek rakam verdi
Düzce'de torbacı operasyonu Gündem
Düzce'de torbacı operasyonu
Van’da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi Gündem
Van’da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Gazze'deki soykırım ve çocuk cinayetleri bir an önce durdurulmalı Dünya
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Gazze'deki soykırım ve çocuk cinayetleri bir an önce durdurulmalı
Uçağı minibüs gibi durdurup binmeye çalıştı Dünya
Uçağı minibüs gibi durdurup binmeye çalıştı