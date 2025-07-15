PKK’nın silah bırakması ekonomiyi nasıl etkiler?

11 Temmuz Cuma günü başlayan silah bırakma süreci devam ederse ve olumlu gelişmeler olursa, elbette ekonomik istikrar da olumlu etkilenir.

1. Türkiye terör ile mücadeleye ve güvenliğe oldukça yüksek kaynak ayırıyor. Terör kalkarsa, bütçe yükü ve bütçe açıkları azalır.

2. Türkiye Savunma Sanayi’ne daha çok kaynak ayırabilir. Savunma Sanayi güçlenir. Ancak Türkiye’de savunma harcamalarının etkin kullanıldığı konusunda bazı sorunları çözmek gerekir.

Söz gelimi uluslararası şeffaflık örgütünün şeffaflık endeksinde Türkiye’den 4 şirket Aselsan, D sınıfında yer aldı. TUSAŞ, TSM ve PAKETSAN ise en son sırada F sınıfında yer aldı.

3. Uzun zamandır devlet teşviklerine rağmen güvenlik nedeni ile Güney Doğu Anadolu’da yeterli yatırım yapılamıyor. Terörün bitmesi kuşkusuz bu yatırımları artıracaktır. Ama dikkat etmemiz gereken, yeniden yatırım ortamını yaratmaktır. Zira demokratik ve hukuki gerileme güven sorunu yarattı. Yatırım ortamına zarar verdi.

4. Finansal piyasaları etkileyecek bir gelişme olmadı. En hassas gösterge CDS oranlarıdır.

9 Temmuz 2025 günü Türkiye’nin 5 yıllık tahvilleri iflas risk primi oranı (CDS) 278,65 puan idi. 14 Temmuz 2025 günü değişmedi.

5. Meclis Anayasa Komisyonu çalışmaları bir yıl kadar sürer. Bu arada içte ve dışta farklı sorunlar ortaya çıkabilir.

Suriye, ABD, Rusya, İran, İsrail cephesinde jeopolitik riskler her zaman yüksektir. Trump ve Putin var olduğu sürece dünyada huzur beklemek nafiledir. Bu nedenle Orta Doğuda her zaman siyasi sorunlar yaşanabilir.

6. HDP’nin isteklerini cumhur ittifakı ne oranda karşılayabilir?

Söz gelimi;

Anayasanın 66. maddesinin “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür”, hükmünü değiştirebilir mi?

Yerel yönetimlere özerklik verebilir mi?

Anadilde eğitimi getirebilir mi?

Siyasi af çıkacak mı?

Cumhur ittifakı bunları yapmazsa süreç uzar, ekonomik istikrar sorunu derinleşir.

Öte yandan ekonomik istikrar üzerinde önemli bir gölge daha var. Silah bırakma bir taktik manevra olursa, PYD’yi güçlendirme stratejisi olursa, sosyal ve ekonomik istikrar daha çok bozulur.