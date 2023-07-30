Plaj sağlığa değil ranta uygunmuş

AKP’li Tuzla Belediyesi’nin sağlık ve hijyen kurallarına uygun görmediği halk plajının dibine Cübbeli’nin yakınları lüks konut inşa etti.

Plaj sağlığa değil ranta uygunmuş

AKP’li belediye olan Tuzla’da halk plajı bir süredir kapalı durumda. Vatandaşlar tarafından tepki çeken bu durum karşısında ise belediye sosyal medya hesapları ‘sağlık ve hijyen’ kurallarına uygun değil açıklaması yaptı.

PLAJ LÜKS KONUT PROJESİ İÇİN Mİ KAPATILDI?

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, halk sağlığın uygun olmayan plajın hemen yanına Cübbeli Ahmet’in yakınları lüks konut yaptı. Vesen Yapı Şirketi tarafından yapılan konut projesindeki daireler ise sosyal medyada “Vesen Yalıları’nın denize sıfır konumu sayesinde kano ile mavinin içinde kaybolabilir, sörf tahtasının üzerinde adrenalin dolu anlar yaşayabilir, suyun altındaki gizli güzellikleri keşfedebilirsiniz” şeklinde reklamlar yayınlanıyor.

Ayrıca daireler, “Vesen Yalıları'nın denize sıfır konumu sayesinde kano, sörf, seabob gibi birçok su aktivitesiyle mavinin güzellikleriyle dolu bir maceraya çıkabilir, rüzgârın ve dalgaların keyfini sürebilirsin” şeklinde pazarlanıyor. Yani konut projesinden daire alanların denize girebileceği hatta su sporları dahi yapabileceği belirtiliyor.

Yurttaşlar ise “Sağlık ve hijyen kurallarına uygun olmadığı açıklan halk plajı lüks konut projesi için mi kapatıldı?” diye sorup duruma tepki gösteriyor.

PROJE DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Söz konusu konut projesi geçen yıllarda da gündeme gelmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı İller Bankası, 2019 yılında Tuzla’daki arazisi üzerine bir konut projesi yapılması için ihale düzenlemişti.İhaleyi kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Mahmut Ünlü'nün damadının ağabeyi Mehmet Muhittin Palazoğlu’nun sahibi olduğu Vesen Yapı Şirketi ile Osman Acar Limited Şirketi Ortak Girişimi alıp, 540 milyonluk sözleşmeye imzalayarak dairelerin satışını başlatmıştı.

Skandalın gündem olmasının ardından plaj halkın kullanımına açılmıştı. Fakat şimdi plaj yeniden halkın kullanıma kapatıldı.

maxresdefault.jpg

plaj-sagliga-degil-ranta-uygunmus.jpg

vesen-ijkv-cover.jpg

Öne Çıkanlar
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Son Haberler
Shakira klip çekiminde hayatının şokunu yaşadı Magazin
Shakira klip çekiminde hayatının şokunu yaşadı
Putin'den Erdoğan açıklaması Güncel
Putin'den Erdoğan açıklaması
Tur minibüsü tırla çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti. 11 kişi yaralandı Güncel
Tur minibüsü tırla çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti. 11 kişi yaralandı
Herkes Akbelen’e odaklanırken Kaz Dağları’nda doğa katliamı var Güncel
Herkes Akbelen’e odaklanırken Kaz Dağları’nda doğa katliamı var
Tweet ve Retweet sözü artık tarih oluyor. İşte yerlerine kullanılacak kelimeler Teknoloji - Otomotiv
Tweet ve Retweet sözü artık tarih oluyor. İşte yerlerine kullanılacak kelimeler
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Mahmut Tanal' açıklaması Güncel
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Mahmut Tanal' açıklaması