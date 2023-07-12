Plajda başsız çocuk cesedi bulundu

Haber3'te yer alan bilgilere göre, İspanya'daki bir turistik plajda bir çocuğun cansız bedeni bulundu. Yetkililer çocuğun cesedinin başsız olduğunu tespit etti. Olayla ilgili araştırma devam ediyor.

2-3 yaşları arasında olduğu düşünülen çocuğun cansız bedeni bu sabahın erken saatlerinde kumda bulundu. Costa Dorada tatil beldesi Roda de Bera'daki belediye temizlik görevlisi, cesedi gördükten sonra patronlarına haber verdi.

Durumun polise bildirilmesinin ardından olay yerine gelen yetkililer, başı dışında başka vücut parçaları da eksik olan çocuğun bedenin çürümüş durumda olduğunu tespit.

Sivil Muhafız sözcüsü şunları söyledi: "Şu an için sadece Tarragona ilindeki Roda de Bera plajında bir bebeğin cesedinin bulunduğunu doğrulayabiliriz. Konu hala araştırma altında. Ölüm sebebini belirlemeye çalışmak için önümüzdeki saatlerde bir otopsi yapılacak" dedi.

Roda de Bera belediye başkanı Pere Virgili, yerel basına çocuğun Akdeniz'de alabora olan bir göçmen teknesinde olabileceğini söyledi.

Belediye hesabından yapılan paylaşımda: "Bu sabah Costa Dorada plajında kıyı çizgisinde 2-3 yaşlarında bir çocuğun bedenini bulduğumuzu bilginize sunarız. Bölge kontrol altına alınmıştır ve halkın bu bölgeden uzak durmasını rica ediyoruz." denildi.