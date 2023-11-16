Plajdaki kadının başına yıldırım düştü. Az sonra zavallı kadına yıldırım çarpacak

Kolombiya’nın Cartagena kentindeki Boquilla Plajı’nda feci bir olay yaşandı. ,

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, tatil için gittiği kentin plajında bulunan 34 yaşındaki Froilanis Maireth Rivas Roman adlı kadına yıldırım çarptı. O anlar, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, yıldırımın tek seferde kadını yere yığdığı görülüyor.

KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay sırasında kadının yanından geçen bir polis memuru da korkudan kendisini yere atıyor. Bölgedeki diğer tatilcilerin sağlık durumun iyi olduğu belirtilirken Roman’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği açıklandı.

BİR MİLYONDA BİR İHTİMAL...

Bu tür olayların çok sık yaşandığını ve yıldırım çarpmasından yaşamını yitirenlerin oranının yüzde 10 olduğunu aktaran Kolombiya’daki yetkililer, yıldırım çarpması ihtimalini bir milyonda bir olarak kayıtlara geçtiğini ifade ediyor.

"KIRSAL ALANDA RİSK YÜKSEK"

Santander Teknik Üniversitesi’nde görevli bilim insanları ülkede çok sayıda dağ olmasının yıldırımlara sebebiyet verdiğini duyurdu. Bilim insanları, “Kolombiya, dünyadaki en çok yıldırımın görüldüğü bölgelerden biri. Özellikle kırsal alanda risk yüksek” dedi.