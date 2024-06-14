Plajların 2024 ücret tarifesi belli oldu

Hem Kurban Bayramı tatilinin hem yaz aylarının gelmesiyle gözler sahil bölgelerine yöneldi. Binlerce tatilcinin gözü kulağı plaj fiyatlarında.

BODRUM PLAJ ÜCRETLERİ

Bodrum’da bulunan Buddha Bar Beach’e plaj kullanımı için toplamda 225 Euro ödemeniz gerekiyor.

Bodrum’da bulunan Maçakızı Beach de fiyatı yüksek işletmeler arasında yer alıyor. Bu plaja girmek için kişi başı ücreti 6 bin 500 lira ödemeniz gerekiyor.

Bodrum’daki Xuma Beach ise giriş ücreti içi bütçenizden 1.000 TL ayırmanız gerekiyor.

Camel Beach ise tercih edilen trend plajlar arasında yer alıyor. Plaja girmek için 600 lira ödemeniz gerekiyor.

Sarnıç Beach Club giriş ücreti bulunmayan ancak kişi başı 1.500 TL’lik harcama limiti koyan bir plaj.

İZMİR PLAJLARI DA GÜNEŞ KADAR YAKIYOR

Çeşme’nin tercih edilen plajlarından Boheme Beach, plaj giriş ücretini 1.000 lira olarak belirledi.

Sole&Mare Beach giriş ücretini kişi başı 950 lira olarak belirledi.

Monarch Beach’de bayramda giriş ücretini kişi başı 1.000 lira, normal günlerde ise 750 lira olacak şekilde belirledi.

FETHİYE’DE ALEV ALEV

Sea Me Beach’in giriş ücreti kişi başı 600 lira, aile suiti ise 3 bin lira olacak şekilde belirlendi.

Lime Beach Club da ise giriş ücreti nakit şekilde kişi başı 500 lira, kredi kartıyla da 750 lira olarak açıkladı. Bayramda ise nakit kişi başı 1.000 lira kredi kartıyla da 1.500 lira isteniyor.