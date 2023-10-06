Plakalarını söktü seleye ayaklarıyla basıp gitti

Kastamonu’da bir sürücü plakalarını söktüğü motosikletiyle seyir halindeyken ellerini bırakıp selenin üzerine çıkması diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

KAYNAK: İHA
Plakalarını söktü seleye ayaklarıyla basıp gitti

İHA'nın haberine göre, Kastamonu’da E.K. isimli motosiklet sürücüsü, plakasız motosikleti ile iki şeritli bir karayolunun sol şeridini kapatarak önce ellerini bıraktı.

Daha sonra motosikletinin üzerine çıkıp ayaklarıyla dengede kalan motosiklet sürücüsü E.K., yaptığı tehlikeli hareketlerle hem kendisini hem de diğer sürücüleri tehlikeye düşürdü.

Motosikletlinin trafikteki bu tehlikeli hareketleri diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde motosiklet sürücüsünün önce elini bıraktığı, ardından ayakları ile motorun koltuğuna çıkıp dengede kalmaya çalıştığı görülüyor.

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