Plakan neden kapalı sorusuna 'canım öyle istedi' dedi. Soruyu soran polis çıkınca neye uğradığını şaşırdı

Sosyal medyada yayınlanan bir video görenleri gülümsetti.

Trafikte plakası görünmeyen bir motosikletçi kırmızı ışıkta durdu ve telefonla konuşmaya başladı.

O sırada yanında bir başka motosikletçi durdu ve ona "Plakan neden kapalı" diye sordu.

Bu sırada telefon konuşmasının sonunda olduğu anlaşılan motosikletli kişi "Canım öyle istedi" yanıtını verdi. Bu yanıtı duyan ve "neden motosikletinde plakan kapalı" diye soran kişi "Canın öyle mi istedi?" diye sorarak bir anda polis rozetini gösterdi.

Neye uğradığını şaşıran motosikletli seri hareketlerle plakasını kontrol etti. Plakasını kapatan motosikletlinin o panik anları sosyal medyada gündem oldu. Polisin soğukkanlı yaklaşımı ise beğeni rekorları kırdı.