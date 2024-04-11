Plakasız araçtan inen sivil polisler 41 saniyede 96 kurşunla öldürdükleri adama ters kelepçe taktı

Amerika Chicago’da plakasız araçtan inen polisler tarafından emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle durdurulan 26 yaşındaki Dexter Reed, 41 saniye içinde 96 kurşunla öldürüldü.

Reed’in ailesi CNN’e açıklama yaparken “Eğer yeğenimi durdurmasaydınız, bugün hayatta olacaktı" ifadelerini kullandı.

Dexter'ın annesi Nicole Banks ise, Banks Fox 32 Chicago'ya verdiği demeçte, "Sadece arabasıyla dolaşıyordu. Onu öldürdüler" ifadelerine yer verdi.

Sivil Polis Sorumluluk Ofisi'ne (COPA) göre, polis Reed'i "emniyet kemeri takmadığı iddiasıyla" durdurdu.

Polislere ait birkaç vücut kamerası videosunda, birden fazla polis memurunun plakasız bir araçtan çıktıkları ve Reed'in renkli camları olan arabasının etrafını sardığı görülüyor.

Daha sonrasında ise, Reed’in etrafını saran polisler 26 yaşındaki Dexter Reed, 41 saniye içinde 96 kurşunla öldürüyor.

Ağır yaralanan Reed’e ters kelepçe takılırken kolundan ve bacağından vurulan iki polise ise ağır yaralı gibi müdahale ediliyor.