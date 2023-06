Polat Gayrimenkul’den Akatlar’a yeni proje: Polat Akatlar

Polat Akatlar, faaliyet gösterdiği sektörlerde liderliği , güvenilirliği ve saygınlığıyla öne çıkan Polat Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat ve Polat Gayrimenkul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Yücel ev sahipliğinde basın toplantısı ile tanıtıldı. İstanbul’un kalbinde olup şehrin karmaşasından uzak bir noktada konumlanan Polat Akatlar, Polat Gayrimenkul’ün yeni lüks ofis-rezidans projesi olarak güçlü bir yatırım değeri taşıyor.

Polat güvencesi ile hayata geçirilmeye başlanan lüks ofis-rezidans projesi Polat Akatlar’ın tanıtımı, Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat ve Polat Gayrimenkul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Yücel tarafından düzenlenen toplantıda gerçekleşti.

Polat Akatlar satış ofisinde gerçekleşen toplantıda Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat; ”İstanbul’un en merkezi ama bir o kadar da nezih lokasyonunda, bu ayrıcalıklı ve konforlu projeyi hayata geçirmekten dolayı çok mutluyuz.Özellikle sürekli deprem tehtidi altında yaşayan İstanbul’a depreme dayanıklı, modern ve şehrin dinamikleri ile uyumlu binalar kazandırmak çok önemli. Hem içinde yaşayanların hem de semt sakinlerinin yaşam standartlarını yukarıya çekecek olan Polat Akatlar ile Türk ekonomisine katkılarımızı artırmayı hedefliyoruz. Polat Akatlar projemizin ikonik çehresi ve fasiliteleri ile semte katacağı çok şey var ‘’ dedi.

KONFORUN ÜST DÜZEYDE OLDUĞU OFİS REZİDANS PROJESİ

Polat Gayrimenkul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Yücel, toplantıda ‘’Şehrin en merkezi ve en nezih bölgelerinden biri olan Akatlar’da hayata geçirdiğimiz Polat Akatlar, bölgede mevcutta bulunan eski bina stoğunun tersine depreme karşı dayanıklılığı, dikkat çekici şık mimarisi ve modern fasiliteleri ile Akatlar’ın en yeni ve en dikkat çekici projesi. Bu projeyi yaratırken özellikle Polat Akatlar sakinlerinin her daim Akatlar’ın yemyeşil caddeleri ve sokaklarını görmeleri ve temiz havayı soluyabilmeleri için tavandan yere kadar camlar planladık. İsteyenler bu manzarayı her dairede yer alan türk ya da fransız tipi balkon sayesinde seyredebilecek, isteyenlerse teras katında bulunan 165 metrekarelik lounge alanı ve 75 metrekarelik çocuk oyun alanında atmosferi hissedebilecekler. Polat Akatlar’ın bir diğer önemli özelliği de yaşam alanını ofise dönüştüren ve her dairede bulunan çalışma alanları. Polat Akatlar, 1+1, 2+1, 3+1 seçenekleri ile toplam 112 dairesi, özellikli cephesi, güneşlenme terası, ortak alanları, ticari alanları, her metrekaresi kullanışlı ve farklı ihtiyaçlara hitap edecek şekilde planlanmış iç dizaynı ile Akatlar’da yaşam kalitesini zirvede yaşamak isteyenlerin tercihi olacak’’ dedi.

Polat Akatlar metropol yaşamının son yıllarda değişen bütün dinamiklerine cevap verirken semtin yapısında bulunan yemyeşil caddelerin tüm enerjisini kucaklıyor. TEM Otoyolu, D100 karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantılarına yakın konumu, Maslak ve Levent hattındaki iş ve alışveriş merkezlerine yakınlığı sayesinde İstanbul’un en tercih edilen lokasyonlarından biri oluyor.

PRATİK VE FARKLI İHTİYAÇLARA HİTAP EDEN DAİRELER

Projenin içerisinde yer alan tavandan yere kadar uzanan camlar, gün ışığından maximum seviyede yararlanmayı sağlıyor. Her daireye özel olan depolama alanı, 24 saat kesintisiz enerji ve güvenlik hizmeti , 7 katlı kapalı otoparktan dairelere direkt ulaşım olanağı ile şehrin gürültüsünden uzak ama şehrin tam kalbinde yer alan Polat Akatlar, isteyene hayatını değiştireceği yeni bir ev adresi, isteyene geleceğe yatırım imkânı sunuyor. Özel tasarım açık mutfaklı, çalışma üniteli, yerden ısıtmalı, beyaz eşyalı ve her zevke yönelik renk seçenekleri ile Polat Akatlar’da toplam 112 daire ve ticari alan yeni sahiplerini bekliyor.

Medya İletişimi: Karin Şamo / İdea Halkla İlişkiler / [email protected]