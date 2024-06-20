Polatlı'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Mehmet Akif Mahallesi Gümüş Caddesi üzerinde gerçekleşti. Onur K. yönetimindeki 06 GB 6906 plakalı otomobil, market yönüne dönüş yapmak isteyen Bayram Savcı'nın kullandığı 06 BFF 327 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü Bayram Savcı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan Onur K., Kezban S. ve Rabia S.'nin durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.