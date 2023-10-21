ABD'de pole pozisyonu Leclerc'in oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 19. ayağı olan ABD Grand Prix’sinde pole poizsyonun sahibi Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc oldu.

KAYNAK: AA
ABD'de pole pozisyonu Leclerc'in oldu

Formula 1’de ABD Grand Prix'si yarın koşulacak. Sezonun 19.ayağı olan yarışta, bugün yapılan sıralama turlarının galibi Charles Leclerc oldu.

Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarında, 1 dakika 34.723 saniyelik derece elde eden Leclerc, ilk cebin sahibi oldu.

LECLERC'İN ARKASINDA NORRIS VE HAMILTON YER ALDI

Monakolu sürücünün 0.130 saniye arkasındaki Lando Norris (McLaren) ikinciliği, pisti 0.139 saniye daha yavaş turlayan Lewis Hamilton (Mercedes) ise üçüncülüğü elde etti.

TSİ 22.00'DE BAŞLAYACAK

Sprint turlarının yarın TSİ 01.00'de atılacağı ABD Grand Prix'sinde yarış ise aynı gün TSİ 22.00'de koşulacak.

Organizasyonda, şampiyonluk adayı Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 14, takım arkadaşı Sergio Perez'in 2, Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

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