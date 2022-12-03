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Polis 212 saat görüntü izledi sonunda motosikletli kapkaççıyı yakaladı

Şişli ve çevresinde motosikletle kapkaç yapan zanlıyı yakalamak için 212 saat görüntü izleyen polis sonunda şüpheliyi yakaladı

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 13:24
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Polis 212 saat görüntü izledi sonunda motosikletli kapkaççıyı yakaladı

Polis 212 saat görüntü izledi sonunda motosikletli kapkaççıyı yakaladı
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Şişli'de motosikletle kapkaç yapan A.Ç. ve beraberindeki çocuk, polisin 212 saatlik güvenlik kamera görüntüleri izlemesiyle yakalandı. A.Ç. ve yaşı küçük şüphelinin kapkaç sonrası motorla kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay Şişli Eskişehir Mahallesi'nde meydana geldi. S.S. isimli bir genç, sokakta yürürken elindeki telefon, arkadan yaklaşan motosikletli biri tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. S.S. polise giderek şikayetçi oldu. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Olayın yaşandığı sokakta inceleme yapan ekipler, 212 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Yapılan çalışmaların ardından motosikletin A.Ç. isimli bir kişinin adına kayıtlı olduğu belirlendi. Görüntülerle motosikleti kullanan kişinin de A.Ç. olduğu saptanırken, kapkaç sırasında motosikletteki diğer şüphelinin ise yaşının küçük olduğu tespit edildi. 



Şüpheli A.Ç. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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