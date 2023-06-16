Polis aldığı rüşveti yutmaya çalışırken hastanelik oldu

The Guardian’ın haberine göre, Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya yakın bir bölge olan Soacha'da adı açıklanmayan polis, uydurma suçlamalar yönelttiği bir iş insanından tutuklanmaması için para talep etti. Ancak kimliği açıklanmayan iş insanı önceden başka polislerle temasa geçmişti.

İş insanı parayı polise verdikten sonra bölgeye yolsuzlukla mücadele ekipleri geldi. Rüşvet alan polisse kanıtları ortadan kaldırmak için parayı yedi.

Sosyal medyada paylaşılan videoda polis masum olduğunu iddia ediyor, "Hiçbir şey almadım… Neden bahsettiklerini bilmiyorum" diyor. Polis memuru para boğazına yapıştığı için nefes almakta zorlanıyor.

Hastaneye kaldırılan polisin midesinden 500 bin pezo tutarındaki banknotlar çıkarıldı.

Savcılık yerel basına banknotların sağlam bir malzemeden yapıldığını ve kolay hazmedilemeyeceğini açıkladı.

Kolombiya basını, polis memurunun bir meslektaşıyla söz konusu iş insanına uydurma cinsel suç iddiası yönelttiğini açıkladı.

İş insanının kendisinden istenen 2 milyon pezonun ancak yarısını toplayınca karakolda iki saat gözaltında tutulduğu ortaya çıktı.