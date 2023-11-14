Polis buğday öbeğinin içinde bulundu

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde bir evin ambar kısmında buğday yığınları arasında silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Polis buğday öbeğinin içinde bulundu

İHA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, organize suç gruplarına ve silah kaçakçılığına karşı yürüttüğü çalışmalara devam ediyor.

Silah ticaretinin önlenmesine yönelik ihbar ve saha çalışmaları neticesinde Kocaköy ilçesinde bir ikamete ait ambar olarak kullanılan müştemilat içerisinde buğday yığınları altına zulalanmış vaziyette bulunan 1 adet uzun namlulu tüfek, tüfeğe ait 6 adet şarjör, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 2 adet şarjör, 260 adet değişik çaplarda fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve daralı ağırlığı 1 kilo olan esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.G., emniyet işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

111.jpg

aw075977-03.jpg

aw075977-02.jpg

aw075977-01.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Sevan Nişanyan'dan Atatürk için ahlaksız açıklama
Sevan Nişanyan'dan Atatürk için ahlaksız açıklama
'Fenerbahçe şu görüntüyü UEFA'ya gönderse ne olur' diyerek olacakları anlattı. Şansal Büyüka büyük rezaleti açıkladı
'Fenerbahçe şu görüntüyü UEFA'ya gönderse ne olur' diyerek olacakları anlattı. Şansal Büyüka büyük rezaleti açıkladı
Şener Üşümezsoy anında deprem açıklaması yaptı. Sabah Isparta - Burdur'da deprem oldu
Şener Üşümezsoy anında deprem açıklaması yaptı. Sabah Isparta - Burdur'da deprem oldu
Son Haberler
Atatürk filminin yapımcısı ilk kez konuştu Magazin
Atatürk filminin yapımcısı ilk kez konuştu
Köylü bedava topluyor kilosunu 200 TL'ye satıyor. Ormandaki merayı bulan köşeyi dönüyor Gündem
Köylü bedava topluyor kilosunu 200 TL'ye satıyor. Ormandaki merayı bulan köşeyi dönüyor
En düşük emekli maaşının kaç TL olacağı belli oldu. 4 aylık enflasyon farkı 29,40 oldu Ekonomi
En düşük emekli maaşının kaç TL olacağı belli oldu. 4 aylık enflasyon farkı 29,40 oldu
MasterChef All Star 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? Magazin
MasterChef All Star 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
İtalyanlar'ın Ante Rebic şaşkınlığı. İnanamıyorlar Spor
İtalyanlar'ın Ante Rebic şaşkınlığı. İnanamıyorlar
Gazze'de cesetler çürümeye başladı Dünya
Gazze'de cesetler çürümeye başladı
En şık giyinen ülkeler açıklandı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada Gündem
En şık giyinen ülkeler açıklandı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada