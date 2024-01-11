Polis denetiminde sürücülere ceza yağdı

Kaynak: İHA
Polis denetiminde sürücülere ceza yağdı
Düzce’de polis ekipleri tarafından yapılan denetimde, 117 araç sürücüsüne 278 bin lira ceza yazıldı.

Düzce’de polis ekiplerince, Körpeşler Mahallesi’ndeki yeni bağlantı yolunun çıkışında denetim yapıldı. Toplamda 512 araç denetime tabi tutuldu. Yapılan kontroller sırasında, alkollü araç kullanma, ehliyetsiz araç kullanma, yetersiz belge ile araç kullanma, sahte plaka ve sahte ruhsat ile araç kullanma, emniyet kemeri takmama, araç üzerinde teknik donanım değişikliği yapma ve ışık donanımında değişiklik yapma gibi suçlardan araç sahiplerine ceza yağdı.

117 araç sürücüsüne, toplamda 278 bin 2 lira ceza yazıldı. 11 araç sürücüsü ise trafikten men edildi.

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