Polis ekiplerinden silah ticareti operasyonu

Kaynak: İHA
Polis ekiplerinden silah ticareti operasyonu
Elazığ’da polis ekipleri tarafından silah ticaretine yönelik yapılan operasyonda 10 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından silah ticaretine yönelik operasyonda gerçekleştirdi.

Ekiplerin yaptığı operasyonda, 3 şüpheli şahsın üzerinde ve ellerinde bulunan koli içerisinde yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere 10 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 10 adet şarjör bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından ‘Silah Ticareti Yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.

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