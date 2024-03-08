Polis ekiplerinden silah ticareti operasyonu

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından silah ticaretine yönelik operasyonda gerçekleştirdi.

Ekiplerin yaptığı operasyonda, 3 şüpheli şahsın üzerinde ve ellerinde bulunan koli içerisinde yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere 10 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 10 adet şarjör bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından ‘Silah Ticareti Yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.