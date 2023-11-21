Polis kontrol noktasında uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis kontrol noktasında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonrasında 2 kişi uyuşturucu ile yakalandı

KAYNAK: İHA
Polis kontrol noktasında uyuşturucu operasyonu

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ilgili birimler koordinesinde takip edilen M.N.(17) ve G.G.(21) isimli şahısların ticari taksi plakalı bir araç ile Bursa'dan uyuşturucu veya uyarıcı madde getirdiği yönünde alınan bilgi üzerine bahse konu ticari taksi plakalı araç, Gönen ilçesine ait Bandırma Yolu uygulama noktasında kontrollü olarak durdurulup araçta bulunan G.G. ve M.N. isimli şahısların yapılan üst aramalarında; şeffaf poşet içerisinde daralı 32 gram, kağıt paraya sarılı vaziyette daralı 2,26 gram ve şeffaf kutu içerisinde daralı 5,65 gram olmak üzere, toplam 39,91 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şahıslarla yapılan görüşme sonucunda, uyuşturucu madde alımında kullanılmak üzere yaklaşık 11.000 TL tutarındaki paranın,B.D. isimli şahıs tarafından kendilerine verildiğini beyan etmeleri üzerine Cumhuriyet Savcısı talimatı gereği Şüpheli G.G. ve M.N. gözaltına alındı. Firari olan şüpheli B.D.’nin yakalanması için çalışmalara başlanıldı.

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