Polis memurları kaza yaptı: 3 yaralı

Adıyaman’da kadın polis memurlarının içerisinde bulunduğu otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Polis memurları kaza yaptı: 3 yaralı

İHA'dan edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gelmekte olan polis memuru Zehra T. idaresindeki otomobil, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Şanlıurfa yol ayrımı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Zehra T. ile otomobilde bulunan polis memurları Buket M. ve Çiğdem T. yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polislerin Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli oldukları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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